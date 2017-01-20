Экс-капитан «Интера» Санетти вошел в комитет ФИФА по организации соревнований

Санетти вошел в комитет, руководителем которого является президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

«Очень горд стать частью комитета по организации международных соревнований ФИФА! Спасибо большое за поддержку», — написал Санетти в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Un gran orgullo entrar a ser parte de la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA! Gracias al Inter por su apoyo! <a href="https://t.co/wQgXr0I6Vo">pic.twitter.com/wQgXr0I6Vo</a></p>— Javier Zanetti (@javierzanetti) <a href="https://twitter.com/javierzanetti/status/822484767459409920">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>