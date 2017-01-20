Экс-капитан «Интера» Санетти вошел в комитет ФИФА по организации соревнований
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Бывший капитан итальянского «Интера» и рекордсмен по матчам за миланский клуб Хавьер Санетти сообщил, что стал членом комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по организации международных соревнований.
Санетти вошел в комитет, руководителем которого является президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.
«Очень горд стать частью комитета по организации международных соревнований ФИФА! Спасибо большое за поддержку», — написал Санетти в своем микроблоге в Twitter.
Хавьер Санетти выступал за «Интер» 1995 по 2014 год. За это время в миланском клубе аргентинский футболист с итальянским паспортом, которому в 2016 году исполнилось 43 года, провел более 700 игр, стал в его составе пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. После завершения карьеры игрока Санетти занял должность
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