Дулуб: Нам не хватает флангового и центрального нападающего

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— То, что просим, игроки все делают. По работе вообще никаких вопросов нет. Единственный минус — поражение в товарищеском матче, который мы сыграли. Но мы должны понимать, что команды находятся на разных уровнях подготовки. «Насаф» — это команда, которая уже через 10 дней стартует в Кубке Азии, поэтому, естественно, они уже на заключительном этапе. Мы только втягиваемся. Но да, результат матча оставил негативный осадок, потому что все-таки хочется выигрывать.

Очень бы хотелось, чтобы мы усилили проблемные позиции, потому что нам не хватает флангового и центрального нападающего, — сказал Дулуб в эфире канала «Футбол 1».