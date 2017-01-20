Дулуб: Нам не хватает флангового и центрального нападающего
Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал, как проходит первый сбор команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— То, что просим, игроки все делают. По работе вообще никаких вопросов нет. Единственный минус — поражение в товарищеском матче, который мы сыграли. Но мы должны понимать, что команды находятся на разных уровнях подготовки. «Насаф» — это команда, которая уже через 10 дней стартует в Кубке Азии, поэтому, естественно, они уже на заключительном этапе. Мы только втягиваемся. Но да, результат матча оставил негативный осадок, потому что
Очень бы хотелось, чтобы мы усилили проблемные позиции, потому что нам не хватает флангового и центрального нападающего, — сказал Дулуб в эфире канала «Футбол 1».
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