Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28501102/
20 января 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Дулуб: Нам не хватает флангового и центрального нападающего

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал, как проходит первый сбор команды.

Главный тренер Карпат Олег <span class=error>Дулуб</span> рассказал как проходит первый сбор команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— То, что просим, игроки все делают. По работе вообще никаких вопросов нет. Единственный минус — поражение в товарищеском матче, который мы сыграли. Но мы должны понимать, что команды находятся на разных уровнях подготовки. «Насаф» — это команда, которая уже через 10 дней стартует в Кубке Азии, поэтому, естественно, они уже на заключительном этапе. Мы только втягиваемся. Но да, результат матча оставил негативный осадок, потому что все-таки хочется выигрывать.

Очень бы хотелось, чтобы мы усилили проблемные позиции, потому что нам не хватает флангового и центрального нападающего, — сказал Дулуб в эфире канала «Футбол 1».

Карпаты
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19.01.2017

Динамо покупает шведского полузащитника из Серии А

Воронин начал тренерскую карьеру в полупрофессиональном клубе

Десять игроков, которые переехали в Китай до того, как это стало мейнстримом