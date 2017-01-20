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20 января 2017, 21:54 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Кравец полетел в Барселону на матч с «Эспаньолом»

Украинский нападающий «Гранады» Артем Кравец отправился вместе с командой на матч чемпионата Испании.

Украинский нападающий Гранады Артем <span class=error>Кравец</span> отправился вместе с командой на матч чемпионата Испании. Увеличить
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В то же время, пока неизвестно, готов ли форвард принять участие в матче. Ранее сообщалось, что Кравец тренировался по индивидуальной программе.

Артем Кравец выступает за «Гранаду» на правах аренды. В текущем сезоне он провел за испанскую команду 16 матчей и забил 5 голов.

Гранада
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