Кравец полетел в Барселону на матч с «Эспаньолом»
Украинский нападающий «Гранады» Артем Кравец отправился вместе с командой на матч чемпионата Испании.
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В то же время, пока неизвестно, готов ли форвард принять участие в матче. Ранее сообщалось, что Кравец тренировался по индивидуальной программе.
Артем Кравец выступает за «Гранаду» на правах аренды. В текущем сезоне он провел за испанскую команду 16 матчей и забил 5 голов.
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