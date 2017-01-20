«Такое чувство, что круг замкнулся. Я вернулся в то место, где начинал профессиональную карьеру. Тем не менее я принял это решение, не основываясь на эмоциях, а понимая, что могу внести свой вклад в «Ливерпуль». Не думаю, что мне нужно объяснять людям, что этот клуб значит для меня. Прежде чем согласиться, я хорошо подумал, будет ли эта моя работа в этой роли действительно полезна для «Ливерпуля», — цитирует Джеррарда Daily Mail.



Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.