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20 января 2017, 21:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джеррард вернулся в «Ливерпуль», став тренером в академии клуба

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вернулся в клуб, заняв должность тренера в академии, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 36-летний футболист, завершивший игровую карьеру в ноябре 2016 года, раздумывал над этим вариантом работы некоторое время, однако в итоге принял решение согласиться. Джеррарду предстоит работать со всеми возрастными группами академии «Ливерпуля».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.

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