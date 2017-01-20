Джеррард вернулся в «Ливерпуль», став тренером в академии клуба

По информации издания, 36-летний футболист, завершивший игровую карьеру в ноябре 2016 года, раздумывал над этим вариантом работы некоторое время, однако в итоге принял решение согласиться. Джеррарду предстоит работать со всеми возрастными группами академии «Ливерпуля».



Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.