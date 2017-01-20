Что касается столь важного показателя популярности вида спорта, как посещаемость футбольных матчей, то здесь составители доклада отметили заметный рост — она в сильнейших дивизионах чемпионатов стран, входящих в УЕФА, выросла на 2,6 миллиона зрителей. 14 европейских лиг добились в 2015 году лучших своих показателей посещаемости за десять и больше последних лет. Более 170 миллионов человек посмотрели матчи национальных чемпионатов европейских стран в 2015/2016 гг., при этом 55 миллионов болельщиков пришлось на Англию и Германию (включая, правда, и низшие дивизионы чемпионатов этих стран).



Конечно, среди лидеров по посещаемости в Европе ни наши клубы, ни КПЛ в целом и близко не фигурируют. Напротив, по данным составителей доклада, в Казахстане на футбол за отчетный год людей стало ходить на 5−10% меньше. Точно так же, кстати, как в Беларуси, а также, неожиданно, — Франции (!) и Румынии. Более того, если не учитывать показатели первых трех клубов в турнирной таблице, в нашей стране посещаемость футбольных матчей в сильнейшем дивизионе чемпионата страны на момент актуальности использованных в докладе УЕФА данных снизилась на 21% (в среднем по Европе — на 9%)! Впрочем, еще хуже с этим вопросом дела обстоят в Украине, Македонии, Хорватии, на Кипре, совсем плохо — в Албании и Литве. И, напротив, в то же самое время заметен очень значительный (более 20%) рост посещаемости матчей главных национальных футбольных турниров в таких странах, как Азербайджан, Армения, Молдова, Латвия, Эстония, а также Греция, Словакия, Словения, Швеция, Финляндия и столь любимая прежним руководством ФФК Исландия.



Отдельный раздел посвящен в докладе УЕФА стадионам. Конкретнее — строительству новых футбольных арен. Но тут казахстанцы — мимо кассы. Нам, что и говорить, похвастать в этом вопросе нечем: несмотря на то, что, по данным составителей отчета, в Казахстане имеются проекты строительства одного или двух новых стадионов, навскидку и не вспомнишь, чтобы таковые начали реализовываться в реальности.



Еще одна глава контрольного отчета рассказывает о владельцах европейских футбольных клубов — в том числе иностранных. Для казахстанского футбола этот момент тоже не слишком актуален, учитывая практически полное отсутствие частных клубов в нашей стране. А вот в Англии, скажем, — совсем иначе: там более половины клубов двух сильнейших дивизионов местного чемпионата принадлежит иностранным хозяевам.



Опустим по тем же примерно причинам и раздел доклада о спонсорах в европейском футболе… И перейдем сразу к главе «Доходы клуба».



В статье среднесрочных доходов европейских клубов за период в 6 лет (с 2009 года по 2015-й) Казахстан взобрался на 15 место рейтинга — ведь, по данным УЕФА, доходы его клубов, в целом, выросли за этот период на 87 миллионов евро! Любопытно, что больше эта сумма только у тех стран, где клубы получают значительные поступления в свои бюджеты от продажи прав на телетрансляции матчей — в Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Турции. Среди входящих в УЕФА государств, где ТВ не готово платить столь впечатляющие суммы за показ футбола, Казахстан — безоговорочный лидер по объемам роста доходов футбольных клубов. Где-то неподалеку, но сзади Швейцария (+81 миллион евро), Бельгия (+79 миллионов евро), далее — Швеция (+67 миллионов евро), Португалия (+45 миллионов евро)… А вот Австрия, Дания, Шотландия, Норвегия, Греция — в минусе.



Что же касается повышения доходов наших клубов конкретно с 2014-го финансового года по отчетный 2015-й, то в этот период казахстанские ФК чувствовали себя более чем уверенно — в Европе они были среди лидеров, увеличив свои бюджеты более чем на 10% в среднем. А конкретно — на 11,1 миллионов евро в общем. После чего, по данным УЕФА, суммарный бюджет клубов КПЛ составил 134 миллиона евро.



Казахстан, между прочим, входит по итогам 2015-го финансового года в первую двадцатку (расположившись там на 14 месте) по размерам полученных в этот период доходов от УЕФА. Общая их сумма достигла 22 миллионов евро (в среднем, 1,9 миллиона евро на клуб) — рост привлечения инвестиций от Союза европейских футбольных Ассоциаций в Казахстан оказался равен невероятным 923%! В общем доходе казахстанского футбола за год эти средства составили 17%.



Продолжение следует….