Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28500803/
20 января 2017, 21:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Лассана Диарра намерен отсудить у ФИФА €15 млн за срыв перехода в «Шарлеруа»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Французский футболист «Марселя» Лассана Диарра намерен отсудить у Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) €15 млн за срыв перехода в бельгийский «Шарлеруа». Об этом сообщает Lequipe.

Француз считает что переход сорвался по вине ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг суд обязал ФИФА выплатить игроку €60 тысяч, однако он намерен отсудить €15 млн.

Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на предсезонный тренировочный сбор «Локомотива», из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров ФИФА признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский «Шарлеруа», но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста. По правилам ФИФА и KBVB, клуб мог стать содолжником Диарра. В итоге контракт не был заключен. Француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде.

Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского «Реала», перешел в «Локомотив» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года, подписав четырехлетний контракт. С 2015 года полузащитник выступает за французский «Марсель».

Шарлеруа
Новости Матчи Состав
Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов

Панарин научил партнера по "Чикаго" Кита песне "Гоп-стоп"

Президент IIHF и губернатор Приморья обсудили возможность проведения во Владивостоке МЧМ