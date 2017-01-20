Лассана Диарра намерен отсудить у ФИФА €15 млн за срыв перехода в «Шарлеруа»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг суд обязал ФИФА выплатить игроку €60 тысяч, однако он намерен отсудить €15 млн.

Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на предсезонный тренировочный сбор «Локомотива», из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров ФИФА признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский «Шарлеруа», но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста. По правилам ФИФА и KBVB, клуб мог стать содолжником Диарра. В итоге контракт не был заключен. Француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде.

Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского «Реала», перешел в «Локомотив» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года, подписав четырехлетний контракт. С 2015 года полузащитник выступает за французский «Марсель».