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20 января 2017, 21:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-футболист «Тобола» Яворский вернулся в «Ильичевец»

Защитник Сергей Яворский вернулся в «Ильичевец», информирует официальный сайт мариупольского клуба.

Защитник Сергей <span class=error>Яворский</span> вернулся в Ильичевец информирует официальный сайт мариупольского клуба. Увеличить
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В стане мариупольцев он будет играть до конца текущего сезона, а соглашение вступает в силу с февраля.

Последним местом работы футболиста был казахстанский «Тобол», который он покинул в декабре прошлого года.

В Ильичевце Яворский играл в 2007−08 годах, а также в с 2010-го по 2015-й.

Напомним, что команда Александра Севидова лидирует в таблице Первой лиги. У мариупольцев 48 очков после 20 матчей.

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