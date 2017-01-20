Экс-футболист «Тобола» Яворский вернулся в «Ильичевец»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В стане мариупольцев он будет играть до конца текущего сезона, а соглашение вступает в силу с февраля.



Последним местом работы футболиста был казахстанский «Тобол», который он покинул в декабре прошлого года.



В Ильичевце Яворский играл в 2007−08 годах, а также в с 2010-го по 2015-й.



Напомним, что команда Александра Севидова лидирует в таблице Первой лиги. У мариупольцев 48 очков после 20 матчей.