«Вест Бромвич» согласился продать Бераино в «Сток Сити»
«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте сообщил, что клуб достиг соглашения со «Сток Сити» по трансферу 23-летнего нападающего Саидо Бераино.
Таким образом, «Сток Сити» получил разрешение от «Вест Бромвича» начать переговоры с Бераино о его переходе в стан «гончаров».
По информации Sky Sports, сумма трансфера составит £ 10 млн и за счёт бонусов может возрасти до £ 15 млн.
Бераино является воспитанником «Вест Бромвича». В составе команды провёл 121 матч, забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач.
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