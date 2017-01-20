«Вест Бромвич» согласился продать Бераино в «Сток Сити»

Таким образом, «Сток Сити» получил разрешение от «Вест Бромвича» начать переговоры с Бераино о его переходе в стан «гончаров».



По информации Sky Sports, сумма трансфера составит £ 10 млн и за счёт бонусов может возрасти до £ 15 млн.

Бераино является воспитанником «Вест Бромвича». В составе команды провёл 121 матч, забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач.