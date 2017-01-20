Эвра может продолжить карьеру в «Шальке»

Немецкий клуб может заменить им 35-летнего игрока Абдулу Бабу, который получил серьёзную травму на Кубке африканских наций и рискует пропустить остаток сезона.



Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии француз провёл шесть матчей. Контракт Эвра со «старой синьорой» истекает летом этого года.