Эвра может продолжить карьеру в «Шальке»
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может перейти в «Шальке», утверждает издание Bild со ссылкой на Sky Sport Italia.
Немецкий клуб может заменить им 35-летнего игрока Абдулу Бабу, который получил серьёзную травму на Кубке африканских наций и рискует пропустить остаток сезона.
Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии француз провёл шесть матчей. Контракт Эвра со «старой синьорой» истекает летом этого года.
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