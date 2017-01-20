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20 января 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эвра может продолжить карьеру в «Шальке»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может перейти в «Шальке», утверждает издание Bild со ссылкой на Sky Sport Italia.

Немецкий клуб может заменить им 35-летнего игрока Абдулу Бабу, который получил серьёзную травму на Кубке африканских наций и рискует пропустить остаток сезона.

Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии француз провёл шесть матчей. Контракт Эвра со «старой синьорой» истекает летом этого года.

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