Коноплянка стал шахтером
Евгений Коноплянка со своими парнерами по «Шальке» опустились на глубину более 1000 метров.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности, сообщают «Вести».
В разгар рабочего дня игроки получили возможность собственными глазами увидеть условия, в которых трудятся шахтеры. 90 минут спустя, перепачканные углем и пылью, шалькеры вернулись на поверхность.
После рабочие и футболисты собрались вместе за столом, где разговоры шли как о футболе, так и непростой работе в шахтах.
Фото: «Вести».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter