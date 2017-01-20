Коноплянка стал шахтером

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После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности, сообщают «Вести».

В разгар рабочего дня игроки получили возможность собственными глазами увидеть условия, в которых трудятся шахтеры. 90 минут спустя, перепачканные углем и пылью, шалькеры вернулись на поверхность.

После рабочие и футболисты собрались вместе за столом, где разговоры шли как о футболе, так и непростой работе в шахтах.

Фото: «Вести».