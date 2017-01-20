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20 января 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Коноплянка стал шахтером

Евгений Коноплянка со своими парнерами по «Шальке» опустились на глубину более 1000 метров.

Евгений Коноплянка со своими <span class=error>парнерами</span> по <span class=error>Шальке</span> опустились на глубину более 1000 метров. Увеличить
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После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности, сообщают «Вести».

В разгар рабочего дня игроки получили возможность собственными глазами увидеть условия, в которых трудятся шахтеры. 90 минут спустя, перепачканные углем и пылью, шалькеры вернулись на поверхность.

После рабочие и футболисты собрались вместе за столом, где разговоры шли как о футболе, так и непростой работе в шахтах.

Фото: «Вести».

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