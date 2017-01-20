«Акжайык» проиграл клубу четвертой лиги Германии
В третьем товарищеском матче на УТС в Турции уральский «Акжайык» уступил команду четвертой лиги Германии под названием «Меппен» — 0:2, пишет Sports.kz.
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Напомним, ранее уральцы переиграли албанскую «Тирану» (2:0) и потерпели поражение от узбекского «Алмалыка» (0:3).
24 января команда Вахида Масудова встретится с львовскими «Карпатами».
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