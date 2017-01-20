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20 января 2017, 20:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» проиграл клубу четвертой лиги Германии

В третьем товарищеском матче на УТС в Турции уральский «Акжайык» уступил команду четвертой лиги Германии под названием «Меппен» — 0:2, пишет Sports.kz.

В третьем товарищеском матче на <span class=error>УТС</span> в Турции уральский Акжайык уступил команду четвертой лиги Германии под названием <span class=error>Меппен</span> — 0:2 пишет Sports.kz. Увеличить
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Напомним, ранее уральцы переиграли албанскую «Тирану» (2:0) и потерпели поражение от узбекского «Алмалыка» (0:3).

24 января команда Вахида Масудова встретится с львовскими «Карпатами».

Акжайык
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Лассана Диарра намерен отсудить у ФИФА €15 млн за срыв перехода в «Шарлеруа»

Лассана Диарра намерен отсудить у ФИФА €15 млн за срыв перехода в «Шарлеруа»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Французский футболист «Марселя» Лассана Диарра намерен отсудить у Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) €15 млн за срыв перехода в бельгийский «Шарлеруа». Об этом сообщает Lequipe.
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