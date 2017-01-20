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20 января 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» проиграл узбекскому «Насафу»

Карагандинский «Шахтер» на УТС в Турции провел товарищеский матч с узбекским клубом «Насаф» из Карши, пишет Sports.kz.

Карагандинский Шахтер на <span class=error>УТС</span> в Турции провел товарищеский матч с узбекским клубом <span class=error>Насаф</span> из <span class=error>Карши</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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По итогам встречи была зафиксирована победа узбекского клуба со счетом 3:1, единственный гол у «горняков» провел защитник Иван Садовничий.

23 января карагандинцы сыграют с тульским «Арсеналом».

Шахтер Кг
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