«Шахтер» проиграл узбекскому «Насафу»
Карагандинский «Шахтер» на УТС в Турции провел товарищеский матч с узбекским клубом «Насаф» из Карши, пишет Sports.kz.
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По итогам встречи была зафиксирована победа узбекского клуба со счетом 3:1, единственный гол у «горняков» провел защитник Иван Садовничий.
23 января карагандинцы сыграют с тульским «Арсеналом».
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