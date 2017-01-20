Гвардьола под ударом
«СЭ» анонсирует наиболее интересные матчи выходных.
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Видимо, что-то случилось...
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АНГЛИЯ. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ. 22.45.
ЖИВ ЛИ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»?
Так и хочется воскликнуть: «А
То поражение «Сити» списывали на давивший груз ответственности, а Гвардьола после матча справедливо заметил, что выигрывать все время невозможно. Но невозможным казалось и поражение разрекламированных «горожан» от «Эвертона» со счетом 0:4. Тем не менее, это случилось: «Манчестер Сити» в прошлом туре был бит «ирисками» и вылетел из лидирующей четверки. Это уже серьезно.
«Тоттенхэм», напротив, на протяжении всего чемпионата показывает стабильную высококачественную игру и на сегодня по делу занимает серебряную строчку
ИСПАНИЯ. РЕАЛ — МАЛАГА. 18.45.
«РЕАЛ»: ПАДЕНИЕ ЗАТЯНУЛОСЬ.
Неделю назад в анонсе выходных в европейских чемпионатах мы задавались вопросом, можно ли остановить мадридский клуб — на тот момент на счету «Реала» было 40 побед подряд, и уязвимым он не выглядел. Прошло всего семь дней — и феноменальная рекордная серия «Королевского клуба» превратилась в тыкву, то бишь в трехматчевую безвыигрышную. Допустим, досадное поражение в Севилье можно списать на невезение, потерю концентрации и силу соперника, но как объяснить кубковый домашний проигрыш «Сельте»? Теперь Зинедина Зидана в шутку даже отправляют в отставку: первые 377 дней во главе «Реала» — два поражения, следующие пять дней — два поражения.
В субботу едва заметное падение мадридцев должно прекратиться: на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Малага», которая вообще никогда не выигрывала в гостях у «Королевского клуба», а в этом сезоне в последний раз побеждала в ноябре. Куда сложнее матч у другой мадридской команды — «Атлетико» сыграет в Бильбао со своими почти тезками. Осенью команда Диего Симеоне растеряла массу очков, но все еще остается в чемпионской гонке — она должна это доказать победой в Стране Басков.
ИТАЛИЯ. ЮВЕНТУС — ЛАЦИО. 14.30.
«ЮВЕ»: ОТВЛЕКИТЕСЬ ОТ ЭМБЛЕМЫ!
А
Дизайнеры пусть продолжают спорить о своем, а любителям футбола лучше обратить внимание на игру «Ювентуса»: после поражения от «Фиорентины» отрыв туринцев от «Ромы» уже не выглядит внушительным даже с учетом матча в запасе. А тут в Турин еще и приезжает свирепый «Лацио», который в этом сезоне может по праву называть себя охотником за скудетто. Но чемпионские амбиции римлянам нужно подтвердить победой на «Ювентусом», который в серии А не проигрывал «Лацио» на протяжении целых 24 матчей. Получится ли у команды Симоне Индзаги прервать черную серию? Winline предлагает коэффициент 6.51 на победу «Лацио».
ФРАНЦИЯ. ЛИОН — МАРСЕЛЬ. 23.00.
ДЕБЮТ ДЕПАЯ ЗА «ЛИОН»?
Он
ЧТО СМОТРЕТЬ НА ВЫХОДНЫХ
21 января, суббота
«Реал» — «Малага». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». 20.30. Стадион «Этихад».
«Милан» — «Наполи». 22.45. Стадион «Сан-Сиро».
22 января, воскресенье
«Ювентус» — «Лацио». 14.30. Стадион «Ювентус».
«Атлетик» — «Атлетико». 18.15. Стадион «Сан Мамес».
«Лион» — «Марсель». 23.00. Стадион «Люмьер».
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