Гвардьола под ударом

АНГЛИЯ. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ. 22.45.

ЖИВ ЛИ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»?

Так и хочется воскликнуть: «А король-то голый!» «Манчестер Сити» в этом сезоне пока только разочаровывает, хотя старт команды при Пепе Гвардьоле был впечатляющим — шесть побед подряд в премьер-лиге. Но каталонец остановился в шаге от рекорда Карло Анчелотти (итальянец выиграл семь раз в дебютном для себя сезоне в премьер-лиге) — спасибо «Тоттенхэму», который в октябре заслуженно победил тогдашнего фаворита чемпионата и озвучил фразу из той сказки Андерсена про платье короля.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 22, 21.01.2017, 20:30 -:- Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур

То поражение «Сити» списывали на давивший груз ответственности, а Гвардьола после матча справедливо заметил, что выигрывать все время невозможно. Но невозможным казалось и поражение разрекламированных «горожан» от «Эвертона» со счетом 0:4. Тем не менее, это случилось: «Манчестер Сити» в прошлом туре был бит «ирисками» и вылетел из лидирующей четверки. Это уже серьезно.

«Тоттенхэм», напротив, на протяжении всего чемпионата показывает стабильную высококачественную игру и на сегодня по делу занимает серебряную строчку премьер-лиги. «Шпор» все еще мало кто видит реальными кандидатами на титул, но им это только на руку: тише едешь — дальше будешь. Не удивляйтесь, если лондонцы не уступят «Манчестер Сити» даже в гостях — Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 1.77.

Футбол Италия 2016/2017 Тур 21, 22.01.2017, 14:30 -:- Ювентус Лацио

ИСПАНИЯ. РЕАЛ — МАЛАГА. 18.45.

«РЕАЛ»: ПАДЕНИЕ ЗАТЯНУЛОСЬ.

Неделю назад в анонсе выходных в европейских чемпионатах мы задавались вопросом, можно ли остановить мадридский клуб — на тот момент на счету «Реала» было 40 побед подряд, и уязвимым он не выглядел. Прошло всего семь дней — и феноменальная рекордная серия «Королевского клуба» превратилась в тыкву, то бишь в трехматчевую безвыигрышную. Допустим, досадное поражение в Севилье можно списать на невезение, потерю концентрации и силу соперника, но как объяснить кубковый домашний проигрыш «Сельте»? Теперь Зинедина Зидана в шутку даже отправляют в отставку: первые 377 дней во главе «Реала» — два поражения, следующие пять дней — два поражения.

В субботу едва заметное падение мадридцев должно прекратиться: на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Малага», которая вообще никогда не выигрывала в гостях у «Королевского клуба», а в этом сезоне в последний раз побеждала в ноябре. Куда сложнее матч у другой мадридской команды — «Атлетико» сыграет в Бильбао со своими почти тезками. Осенью команда Диего Симеоне растеряла массу очков, но все еще остается в чемпионской гонке — она должна это доказать победой в Стране Басков.

Футбол Франция 2016/2017 Тур 21, 22.01.2017, 23:00 -:- Лион Марсель

ИТАЛИЯ. ЮВЕНТУС — ЛАЦИО. 14.30.

«ЮВЕ»: ОТВЛЕКИТЕСЬ ОТ ЭМБЛЕМЫ!

А все-таки боссы туринского клуба молодцы: заставили всю планету говорить о «Ювентусе», хотя он за последнюю неделю не выиграл ни одного трофея, а напротив, уступил в чемпионате «Фиорентине». Теперь весь мир обсуждает, как великий клуб посмел резать по живому и разом уничтожил все традиции, заменив симпатичный герб тремя несуразными полосками.

Дизайнеры пусть продолжают спорить о своем, а любителям футбола лучше обратить внимание на игру «Ювентуса»: после поражения от «Фиорентины» отрыв туринцев от «Ромы» уже не выглядит внушительным даже с учетом матча в запасе. А тут в Турин еще и приезжает свирепый «Лацио», который в этом сезоне может по праву называть себя охотником за скудетто. Но чемпионские амбиции римлянам нужно подтвердить победой на «Ювентусом», который в серии А не проигрывал «Лацио» на протяжении целых 24 матчей. Получится ли у команды Симоне Индзаги прервать черную серию? Winline предлагает коэффициент 6.51 на победу «Лацио».

ФРАНЦИЯ. ЛИОН — МАРСЕЛЬ. 23.00.

ДЕБЮТ ДЕПАЯ ЗА «ЛИОН»?

Он все-таки к нам не поехал: теперь уже бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай вместо «Спартака» выбрал «Лион» — сделка фактически завершена, остались только формальности. Даже главный тренер нового клуба голландца Брюно Женезьо на пресс-конференции перед встречей с «Марселем» говорил о новобранце и о том, какую пользу он может принести команде. И добавил: «Надеюсь, в воскресной игре я смогу на него рассчитывать». «Лиону» Депай действительно нужен: в первой игре года команда неожиданно проиграла «Кану» и снова перестала считаться претендентом на чемпионство. «Марсель», правда, тоже далек от лидирующей группы, но это не значит, что два некогда флагмана французского футбола сыграют тухлый матч.

ЧТО СМОТРЕТЬ НА ВЫХОДНЫХ

21 января, суббота

«Реал» — «Малага». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». 20.30. Стадион «Этихад».

«Милан» — «Наполи». 22.45. Стадион «Сан-Сиро».

22 января, воскресенье

«Ювентус» — «Лацио». 14.30. Стадион «Ювентус».

«Атлетик» — «Атлетико». 18.15. Стадион «Сан Мамес».

«Лион» — «Марсель». 23.00. Стадион «Люмьер».