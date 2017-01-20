Промес пожелал Депаю удачи в «Лионе»
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес пожелал своему партнёру по сборной Нидерландов Мемфису Депаю удачи в «Лионе».
22-летний футболист сегодня, 20 января, перешёл во французский клуб из «Манчестер Юнайтед». Этой зимой в СМИ сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Спартака».
«Удачи в твоём новом приключении во Франции. Желаю тебе всего наилучшего и очень горжусь тобой!» — написал Промес в своём «инстаграме».
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