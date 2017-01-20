«Окжетпес» минимально переиграл «Монтану»

Соперником выступил клуб высшей болгарской лиги «Монтана» из одноименного города. Игра прошла на поле отеля «SUSESI». Соперники кокшетаусцев проявили себя как весьма хорошая команда, в которой практически на всех позициях играют футболисты с неплохими антропометрическими данными, обладающие довольно высокой скоростью. «Окжетпес» противопоставил сопернику игру в пас и контроль мяча, чередуя быстрые атаки с позиционными. Первый тайм так и завершился без забитых мячей, хотя Александр Козлов мог открыть счет, когда перебрасывал мяч через вышедшего на перехват голкипера. Но мяч перелетел как вратаря, так и ворота.



А во втором тайме синегорцы смогли поразить ворота болгарской команды. Самир Масимов заработал фол на левом фланге атаки. Исполнять стандарт вызвался Лукас Хорват. Лукас закрутил мяч в штрафную, и тот, минуя всех, залетел в дальний угол ворот.



Надо отметить, что и у ворот синегорцев пару раз было довольно опасно, но оборона и вратарь со своей задачей справились.



Следующий свой спарринг «Окжетпес» проведет 23-го января против команды «Енисей» из Красноярска, которая представляет ФНЛ России. Тренирует «Енисей» бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов. Этим матчем синегорцы завершат свои нынешние учебно-тренировочные сборы.