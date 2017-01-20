Эллардайс: «Кристал Пэлас» на трансферном рынке проиграл борьбу за 20 игроков

«Пока руководство не скажет мне, что трансфер Карла Дженкинсона сорвался, я буду рассчитывать на него. То же самое с Патриком ван Анхольтом — мы им интересуемся. Прогресс по Патрису Эвра? Нет, на данный момент сказать нечего.



Мы подписали одного человека, но проиграли борьбу за 20. Вчера мы уступили Джейка Ливермора. Пока мы не очень успешны», — приводит слова Эллардайса пресс-служба «Кристал Пэлас».