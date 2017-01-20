Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28500158/
20 января 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эллардайс: «Кристал Пэлас» на трансферном рынке проиграл борьбу за 20 игроков

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Пока руководство не скажет мне, что трансфер Карла Дженкинсона сорвался, я буду рассчитывать на него. То же самое с Патриком ван Анхольтом — мы им интересуемся. Прогресс по Патрису Эвра? Нет, на данный момент сказать нечего.

Мы подписали одного человека, но проиграли борьбу за 20. Вчера мы уступили Джейка Ливермора. Пока мы не очень успешны», — приводит слова Эллардайса пресс-служба «Кристал Пэлас».

Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России