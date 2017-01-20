«Манчестер Сити» готов выслушать предложения о трансфере Агуэро

«Горожане» готовы выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки, сообщает издание Yahoo Sports. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не видит Агуэро в своих игровых схемах.



Испанский специалист недавно встречался с форвардом и его агентом в неформальной обстановке, но, по словам Гвардиолы, они не обсуждали будущее футболиста.



В текущем сезоне Агуэро провёл 15 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.