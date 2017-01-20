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20 января 2017, 19:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» готов выслушать предложения о трансфере Агуэро

Нападающий Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» готовы выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки, сообщает издание Yahoo Sports. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не видит Агуэро в своих игровых схемах.

Испанский специалист недавно встречался с форвардом и его агентом в неформальной обстановке, но, по словам Гвардиолы, они не обсуждали будущее футболиста.

В текущем сезоне Агуэро провёл 15 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.

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