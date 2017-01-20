Моуринью считает Валенсию лучшим правым защитником в мире

На этой неделе 31-летний эквадорский футболист продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до июня 2018 года.



«Я не рассматриваю его новый контракт как вознаграждение. Он просто лучший правый защитник, который может быть у вас. В футболе нет правого защитника лучше. Это не вознаграждение для него, это привилегия для нас — иметь у себя такого хорошего игрока и человека», — цитирует Моуринью Metro.