Возможный тренер «Алтая» присутствовал на матче «Иртыша»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Потенциальный главный тренер «Алтая» присутствовал на игре павлодарского «Иртыша» с болгарской «Славией» (1:3). Также за этой игрой наблюдал весь спортивно-технический персонал чемпиона Болгарии «Лудогорца».



Илиев уже довольно продолжительное время ведет переговоры с руководством «Алтая», однако его соглашение с клубом официально пока не оформлено.