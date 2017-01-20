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20 января 2017, 18:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Возможный тренер «Алтая» присутствовал на матче «Иртыша»

Болгарский тренер Илиан Илиев, который, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с «Алтаем», посетил матч другой казахстанской команды на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Болгарский тренер <span class=error>Илиан</span> <span class=error>Илиев</span> который как ожидается в ближайшее время подпишет контракт с Алтаем посетил матч другой казахстанской команды на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Турции сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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Потенциальный главный тренер «Алтая» присутствовал на игре павлодарского «Иртыша» с болгарской «Славией» (1:3). Также за этой игрой наблюдал весь спортивно-технический персонал чемпиона Болгарии «Лудогорца».

Илиев уже довольно продолжительное время ведет переговоры с руководством «Алтая», однако его соглашение с клубом официально пока не оформлено.

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