Возможный тренер «Алтая» присутствовал на матче «Иртыша»
Болгарский тренер Илиан Илиев, который, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с «Алтаем», посетил матч другой казахстанской команды на
учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.
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Потенциальный главный тренер «Алтая» присутствовал на игре павлодарского «Иртыша» с болгарской «Славией» (1:3). Также за этой игрой наблюдал весь
Илиев уже довольно продолжительное время ведет переговоры с руководством «Алтая», однако его соглашение с клубом официально пока не оформлено.
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