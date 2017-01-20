Футболист «Андерлехта» оштрафован на €100 тысяч за ставки против своей команды
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Защитник бельгийского футбольного клуба «Андерлехт» Оливье Дешахт оштрафован на €100 тысяч за ставки против своей команды. Об этом сообщает ESPN.
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Ставки размещались со счета 35-летнего футболиста, который был зарегистрирован им в 2008 году. Сам игрок утверждает, что ставки были сделаны его братом Хавьером. Также сообщается, что одна из ставок была сделана на поражение «Андерлехта» от французского ПСЖ в матче Лиги чемпионов.
Было проведено расследование, по итогам которого Дешахт был оштрафован на €100 тысяч. Юристы футболиста собираются оспорить это решение.
Дешахт перешел в «Андерлехт» в 2001 году. На счету футболиста более 400 матчей за бельгийскую команду.
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