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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28499231/
20 января 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии

КИШИНЕВ, 20 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии (ФФМ). Выборы состоялись в пятницу на конгрессе организации.

<em>КИШИНЕВ 20 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. </em>Павел <span class=error>Чебану</span> переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии (<span class=error>ФФМ</span>). Выборы состоялись в пятницу на конгрессе организации. Увеличить
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«Чебану был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 165 делегатов 15-го конгресса федерации», — сообщили журналистам в пресс-службе организации.

Чебану руководит федерацией с февраля 1997 года, он четвертый ее президент и один из немногих руководителей в молдавском спорте, сумевших удержаться в такой должности более 20 лет. Вице-президентами ФФМ переизбраны Георге Кырлан, Михай Ангел, Руслан Берзой и Николае Санду. К ним присоединился Драгош Хынку, который впервые был избран на этот пост.

Чебану — один из самых титулованных молдавских футболистов. Многие годы он был капитаном кишиневской команды «Нистру», которая успешно выступала в первой лиге СССР, а также дважды выходила в высшую лигу. В ней он провел 341 матч и забил 45 голов. В 1990 году стал наставником своей же бывшей команды, затем тренировал другие клубы Молдавии и Румынии.
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