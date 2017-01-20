Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии
КИШИНЕВ, 20 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии (ФФМ). Выборы состоялись в пятницу на конгрессе организации.
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«Чебану был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 165 делегатов 15-го конгресса федерации», — сообщили журналистам в
Чебану руководит федерацией с февраля 1997 года, он четвертый ее президент и один из немногих руководителей в молдавском спорте, сумевших удержаться в такой должности более 20 лет.
Чебану — один из самых титулованных молдавских футболистов. Многие годы он был капитаном кишиневской команды «Нистру», которая успешно выступала в первой лиге СССР, а также дважды выходила в высшую лигу. В ней он провел 341 матч и забил 45 голов. В 1990 году стал наставником своей же бывшей команды, затем тренировал другие клубы Молдавии и Румынии.
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