Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Чебану был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 165 делегатов 15-го конгресса федерации», — сообщили журналистам в пресс-службе организации.

Чебану руководит федерацией с февраля 1997 года, он четвертый ее президент и один из немногих руководителей в молдавском спорте, сумевших удержаться в такой должности более 20 лет. Вице-президентами ФФМ переизбраны Георге Кырлан, Михай Ангел, Руслан Берзой и Николае Санду. К ним присоединился Драгош Хынку, который впервые был избран на этот пост.

Чебану — один из самых титулованных молдавских футболистов. Многие годы он был капитаном кишиневской команды «Нистру», которая успешно выступала в первой лиге СССР, а также дважды выходила в высшую лигу. В ней он провел 341 матч и забил 45 голов. В 1990 году стал наставником своей же бывшей команды, затем тренировал другие клубы Молдавии и Румынии.