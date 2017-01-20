«Карпаты» вызвали на сбор еще двух игроков
К работе с основой привлекли двух игроков молодежки.
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«Карпаты» проводят в Турции предсезонный сбор и уже провели первый спарринг, где просмотрели нескольких потенциальных новичков.
На сбор тренерский штаб Олега Дулуба решил вызвать еще двух игроков: Игоря Богача и Игоря Карпенко — об этом сообщает твиттер «Карпат».
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