«Карпаты» вызвали на сбор еще двух игроков

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«Карпаты» проводят в Турции предсезонный сбор и уже провели первый спарринг, где просмотрели нескольких потенциальных новичков.

На сбор тренерский штаб Олега Дулуба решил вызвать еще двух игроков: Игоря Богача и Игоря Карпенко — об этом сообщает твиттер «Карпат».