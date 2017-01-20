Сачко взял на сборы 26 футболистов

Украинские СМИ сватают в «Тобол» 28-летнего голкипера «Ворсклы» Дмитрия Непогодова. В свое время он находился в «Марселе», но за французский клуб не провел ни одной игры, после чего вернулся на Украину. При этом за национальную команду не вызывался, хотя поиграл за все юношеские сборные, передает корреспондент Vesti.kz.