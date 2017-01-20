Сачко взял на сборы 26 футболистов
Среди игроков есть еще два футболиста ФК Полтава: Ковтун и Дегтярев.
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Сегодня «Ворскла» начинает свой турецкий сбор, на который Василий Сачко пригласил ряд потенциальных новичков.
С собой тренерский совет ворсклян взяла на первый сбор таких исполнителей:
Вратари: Шуст, Сарнавский, Вичный.
Защитники: Даллку, Сапай, Остапенко, Чеснаков, Ковтун, Штаненко, Кушниренко.
Полузащитники: Насибулин, Горбунов, Тищенко, Заричнюк, Мельник, Ребенок, Одарюк, Кравченко, Ткачук, Горбунов.
Нападающие: Якубов, Дегтярев, Кунев, Хлебас, Загорулько, Шаповал.
Ранее сообщалось, что на первом сборе команда Сачко проведет три спарринга.
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