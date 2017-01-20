«Олимпик» просмотрит экс-форварда «Днепра»

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Нападающий Евгений Бохашвили находится на просмотре в донецком «Олимпике» и играет за него на Мемориале Макарова.

Напомним, что 24-летний футболист покинул «Днепр» нынешней зимой по истечению контракта.

Ранее сообщалось, что наставник донецкой команды на Мемориале Макарова просматривает шесть потенциальных новичков.