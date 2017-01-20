«Олимпик» просмотрит экс-форварда «Днепра»
Роман Санжар ищет варианты усиления атакующего звена.
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Нападающий Евгений Бохашвили находится на просмотре в донецком «Олимпике» и играет за него на Мемориале Макарова.
Напомним, что 24-летний футболист покинул «Днепр» нынешней зимой по истечению контракта.
Ранее сообщалось, что наставник донецкой команды на Мемориале Макарова просматривает шесть потенциальных новичков.
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