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20 января 2017, 17:46 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Олимпик» просмотрит экс-форварда «Днепра»

Роман Санжар ищет варианты усиления атакующего звена.

Роман <span class=error>Санжар</span> ищет варианты усиления атакующего звена. Увеличить
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Нападающий Евгений Бохашвили находится на просмотре в донецком «Олимпике» и играет за него на Мемориале Макарова.

Напомним, что 24-летний футболист покинул «Днепр» нынешней зимой по истечению контракта.

Ранее сообщалось, что наставник донецкой команды на Мемориале Макарова просматривает шесть потенциальных новичков.

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