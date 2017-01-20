Андриевский вернулся в «Черноморец»

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Сегодня были оформлены все необходимые документы для заключения арендного соглашения между ФК «Черноморец» и полузащитником ФК «Динамо» (Киев) Александром Андриевским.

Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что Андриевский выступал в «Черноморце» с июля 2016 года, провел в команде «моряков» 13 матчей чемпионата, забил 1 гол, и одну игру Кубка Украины.