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20 января 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» подписали футболку для «Шапекоэнсе»

Игроки «Барселоны» в знак солидарности с «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе, оставили автографы на клубной футболке.

Майка «Барселоны» будет передана в музей бразильской команды.

Примеру каталонского клуба последуют и другие 19 команд испанской Ла Лиги. Все футболки будут находиться в музее «Шапекоэнсе», который откроется в ближайшее время.

Ранее «Барселона» пригласила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турнире Trofeo Gamper, который пройдёт летом 2017 года.

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