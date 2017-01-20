Игроки «Барселоны» подписали футболку для «Шапекоэнсе»

Майка «Барселоны» будет передана в музей бразильской команды.



Примеру каталонского клуба последуют и другие 19 команд испанской Ла Лиги. Все футболки будут находиться в музее «Шапекоэнсе», который откроется в ближайшее время.



Ранее «Барселона» пригласила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турнире Trofeo Gamper, который пройдёт летом 2017 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? FC Barcelona sign shirt in honour of Chapecoense ? <a href="https://t.co/JcsYBO6lRq">https://t.co/JcsYBO6lRq</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aChapecoense?src=hash">#ForçaChapecoense</a> <a href="https://t.co/Kav35oiP2v">pic.twitter.com/Kav35oiP2v</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/822435405672878080">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>