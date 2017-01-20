Игроки «Барселоны» подписали футболку для «Шапекоэнсе»
Игроки «Барселоны» в знак солидарности с «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе, оставили автографы на клубной футболке.
Майка «Барселоны» будет передана в музей бразильской команды.
Примеру каталонского клуба последуют и другие 19 команд испанской Ла Лиги. Все футболки будут находиться в музее «Шапекоэнсе», который откроется в ближайшее время.
Ранее «Барселона» пригласила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турнире Trofeo Gamper, который пройдёт летом 2017 года.
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