«Барса» закончит первый круг на третьем месте

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20 января, пятница

22.45. ЛАС-ПАЛЬМАС — ДЕПОРТИВО.

Островитяне принимают «Депортиво» при солидных потерях в составе. Дисквалифицирован за перебор желтых карточек Боатенг, травмированы Бигас, Кастельяно и Давид Гарсия, пропускали на неделе тренировки из-за травм Тана и Виера. Все это увеличивает шансы набрать очки для «Депортиво», который завершил ничьими четыре свои последние игры (включая кубковые).

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,10 Н — 3,46 П2 — 3,65.

21 января, суббота

15.00. ЭСПАНЬОЛ — ГРАНАДА.

«Гранада» за 18 туров одержала лишь одну победу. Как ни странно — над «Севильей». Едва ли команда Лукаса Алькараса сможет всерьез претендовать на три очка в гостях у «Эспаньола», даже несмотря на серьезные кадровые проблемы «попугаев: травмы у Баптистау, Виктора Санчеса и обоих Лопесов. Зато восстановился вратарь Диего Лопес.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,59 Н — 4,01 П2 — 6,23.

18.15. РЕАЛ — МАЛАГА.

Команда Зинедина Зидана подошла к этому матчу с двумя поражениями подряд, а «Малага» — с тремя. Важной потерей для «Реала» стала травма Карвахаля. Примерно на месяц основным правым защитником вынужденно стал Данилу, проваливший прошлую игру против «Сельты». Также травмированы Пепе, Хамес Родригес и Бэйл. Впрочем, у «Малаги» потерь куда больше. В том числе не сыграет по условиям аренды Диего Льоренте, принадлежащий «Реалу».

Прогноз «СЭ» — 4:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,14 Н — 9,40 П2 — 17,00.

20.30. АЛАВЕС — ЛЕГАНЕС.

Оба выходца из сегунды набрали больше очков в гостях, чем дома. «Алавес» сейчас перегружен кубковыми играми к тому же потерял двух футболистов из-за дисквалификаций (Кико Фемению и Феддаля), что увеличивает шансы «Леганеса» не уступить в Витории.

Прогноз «СЭ» — 0:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,19 Н — 3,16 П2 — 3,74.

22.45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — ВАЛЕНСИЯ.

С приходом Воро «Валенсия» наконец заиграла в качественный футбол, а тут еще и список кадровых потерь сильно сократился — залечил травму Нани, вернулись в строй основные защитники. Однако «Валенсии» предстоит противостоять команде, пропускающей меньше всех в чемпионате. «Вильярреал» в прошлом сезоне одержал две сухие победы над главной командой региона и жаждет обыграть самого принципиального соперника снова.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,94 Н — 3,56 П2 — 4,11.

22 января, воскресенье

14.00. ОСАСУНА — СЕВИЛЬЯ.

«Севилью» теперь можно считать полноценным участником чемпионской гонки. Если команда Хорхе Сампаоли не потеряет очки против идущей на двадцатом месте «Осасуны», то закончит первый круг не ниже второй строчки турнирной таблицы. В пользу «Севильи» должен сказаться и вылет команды из Кубка Короля — теперь все снимание сконцентрировано только на чемпионате, вплоть до возобновления Лиги чемпионов.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 5,98 Н — 4,36 П2 — 1,53.

18.15. АТЛЕТИК — АТЛЕТИКО.

Команда Диего Симеоне выиграла четыре своих последних матча в Бильбао. Похоже, что дело идет к пятому выигрышу — у басков есть серьезные потери в составе. Перебрали желтых карточек Беньят и Адурис, а периодически заменяющий основного центрального форварда Сабин сейчас травмирован. Лидером баскской атаки станет Рауль Гарсия, бывший футболист мадридского «Атлетико».

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,86 Н -3,28 П2 — 2,06.

20.30. БЕТИС — СПОРТИНГ.

Застрявший в зоне вылета «Спортинг» ожидаемо уволил главного тренера Абелардо. Теперь хихонцами руководит Руби, в прошлом сезоне вылетевший в сегунду с «Леванте». «Спортинг» пока набрал в гостевых матах меньше всех очков — два. Однако «Бетис» остался без Хоакина и Санабрии — ключевые фигуры в атаке «огурцов» травмированы. Вся надежна на Рубена Кастро и немного на Зозулю.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,69 Н — 3,166 П2 — 5,35.

20.30. РЕАЛ СОСЬЕДАД — СЕЛЬТА.

Две бывшие команды Валерия Карпина наверняка буду сильно уставшими после кубковых баталий против «Барселоны» и мадридского «Реала». Сан-себастьянцы выглядят очевидным фаворитом матча, однако им придется играть без задающего темп игры хавбека Ильярраменди, заработавшего дисквалификацию за желтые карточки.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,01 Н — 3,48 П2 — 3,76.

22.45. ЭЙБАР — БАРСЕЛОНА.

На деревенском стадионе в Эйбаре «Барселона» выигрывала свои предыдущие матчи со счетами 4:0 и 2:0, причем оба раза Месси делал дубль. Каталонцы будут вынуждены обходиться без дисквалифицированного Маскерано и травмированных Иньесты и Рафиньи. «Эйбар» потратил меньше «Барсы» сил в кубковом матче в середине недели, поскольку «оружейники» выставили на «Висенте Кальдероне» состав, далекий от оптимального. Тогда как «Барса» билась в Сан-Себастьяне со всеми своими лидерами и выложилась в этой игре весьма основательно.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Коэффициенты Winline: П1 — 9,24 Н — 5,84 П2 — 1,30.