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20 января 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Шуньич сменил «Штутгарт» на «Палермо»

Защитник «Штутгарта» Тони Шуньич продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает «Палермо», 28-летний босниец был арендован до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне футболист сыграл в 12 встречах и забил 2 гола.

— Я очень счастлив, что перешел в «Палермо», — признался Шуньич. — Моя цель состоит в том, чтобы проявить хорошо, помочь команде сохранить прописку в серии А. Хочу показать свои лучшие качества для «Палермо» и для всех фанатов.

Напомним, Шуньич с 2014 по 2015 год выступал за краснодарскую «Кубань», сыграв в 32 матчах и забив 3 гола.

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