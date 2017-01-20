Шуньич сменил «Штутгарт» на «Палермо»

Как сообщает «Палермо», 28-летний босниец был арендован до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне футболист сыграл в 12 встречах и забил 2 гола.

— Я очень счастлив, что перешел в «Палермо», — признался Шуньич. — Моя цель состоит в том, чтобы проявить хорошо, помочь команде сохранить прописку в серии А. Хочу показать свои лучшие качества для «Палермо» и для всех фанатов.

Напомним, Шуньич с 2014 по 2015 год выступал за краснодарскую «Кубань», сыграв в 32 матчах и забив 3 гола.