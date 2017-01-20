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20 января 2017, 16:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ди Мария не собирается переезжать в Китай

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что не намерен перебираться в Китай.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из китайских клубов хочет заполучить 28-летнего аргентинца.

— У меня есть еще 2 года контракта, — цитирует ESPN Ди Марию. — Моя семья счастлива в Париже. Конечно, были слухи о Китае, но я останусь в «ПСЖ» до конца моего контракта. Каждый может думать, что он хочет. Люди могут хотеть перебраться в Китай. Правда в том, что своими деньгами он может привлечь. Но не в моем случае, я предпочел бы остаться в Париже, чтобы быть счастливым и достичь своей цели — выиграть Лигу чемпионов.

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