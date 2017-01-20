Хильемарк отказался переходить в киевское «Динамо» после предложения от «Ромы»

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Хильемарк отказался от варианта с «Динамо» после того, как узнал о предложении от «Ромы».

В текущем сезоне 24-лентий Оскар Хильемарк провел 16 матчей за «Палермо». Ранее сообщалось, что на него также претендует «Аталанта».