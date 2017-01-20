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20 января 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Хильемарк отказался переходить в киевское «Динамо» после предложения от «Ромы»

Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильмеарк отказался от перехода в киевское «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Хильемарк отказался от варианта с «Динамо» после того, как узнал о предложении от «Ромы».

В текущем сезоне 24-лентий Оскар Хильемарк провел 16 матчей за «Палермо». Ранее сообщалось, что на него также претендует «Аталанта».

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