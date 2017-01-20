Моуринью: Депай обладает потенциалом, чтобы стать фантастическим игроком
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход Мемфиса Депая в «Лион».
«Он был фантастическим профессионалом. Если
Я могу сказать только хорошие слова о нём. Но в “Манчестер Юнайтед” было семь игроков на две позиции. Депай обладает потенциалом, чтобы стать фантастическим игроком. Я не думал о его продаже, просто поступило выгодное предложение», — цитирует Моуринью Mirror.
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