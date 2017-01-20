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20 января 2017, 16:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Депай обладает потенциалом, чтобы стать фантастическим игроком

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход Мемфиса Депая в «Лион».

«Он был фантастическим профессионалом. Если кто-то думает, что это не так, то ошибается. У кого-то может быть удивительная машина, кто-то специфически одевается, но внешность иногда обманчива. Депай уважал всех, упорно трудился, чтобы получить свой шанс. Он расстроен, потому что у него не было этого шанса.

Я могу сказать только хорошие слова о нём. Но в “Манчестер Юнайтед” было семь игроков на две позиции. Депай обладает потенциалом, чтобы стать фантастическим игроком. Я не думал о его продаже, просто поступило выгодное предложение», — цитирует Моуринью Mirror.

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