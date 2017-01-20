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20 января 2017, 16:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Нападающим «Астаны» Твумаси интересуются топ-клубы чемпионата Турции

Хасан Эгильмез, агент форварда «Астаны» Патрика Твумаси, в интервью Fotospor.com рассказал об интересе к его клиенту со стороны турецких клубов, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Хасан</span> Эгильмез агент форварда <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Патрика</span> <span class=error>Твумаси</span> в интервью Fotospor.com рассказал об интересе к его клиенту со стороны турецких клубов сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Сейчас за Твумаси следят сразу несколько команд. Этой зимой нам звонили из трех больших клубов Турции. Патрик открыт для этих предложений, — сказал Эгильмез.

Ранее СМИ писали, что в услугах Твумаси заинтересованы немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бурсаспор».

22-летний ганский нападающий выступает за «Астану» с 2013 года. За это время он забил за столичную команду 27 мячей и отдал 14 результативных передач в 78 играх. В еврокубках Твумаси отметился четырьмя голами и тремя ассистентскими баллами в 21 матче.

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