Нападающим «Астаны» Твумаси интересуются топ-клубы чемпионата Турции

— Сейчас за Твумаси следят сразу несколько команд. Этой зимой нам звонили из трех больших клубов Турции. Патрик открыт для этих предложений, — сказал Эгильмез.



Ранее СМИ писали, что в услугах Твумаси заинтересованы немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бурсаспор».



22-летний ганский нападающий выступает за «Астану» с 2013 года. За это время он забил за столичную команду 27 мячей и отдал 14 результативных передач в 78 играх. В еврокубках Твумаси отметился четырьмя голами и тремя ассистентскими баллами в 21 матче.