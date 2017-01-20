Нападающим «Астаны» Твумаси интересуются топ-клубы чемпионата Турции
Хасан Эгильмез, агент форварда «Астаны» Патрика Твумаси, в интервью Fotospor.com рассказал об интересе к его клиенту со стороны турецких клубов, сообщает Sports.kz.
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— Сейчас за Твумаси следят сразу несколько команд. Этой зимой нам звонили из трех больших клубов Турции. Патрик открыт для этих предложений, — сказал Эгильмез.
Ранее СМИ писали, что в услугах Твумаси заинтересованы немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бурсаспор».
22-летний ганский нападающий выступает за «Астану» с 2013 года. За это время он забил за столичную команду 27 мячей и отдал 14 результативных передач в 78 играх. В еврокубках Твумаси отметился четырьмя голами и тремя ассистентскими баллами в 21 матче.
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