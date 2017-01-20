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20 января 2017, 16:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мемфис Депай: Надеюсь, «Лион» будет мной гордиться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попрощался с клубом.

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал условия перехода хавбека. Предполагается, что контракт с голландцем будет рассчитан на 4,5 года, а сумма трансфера составит около 15 миллионов фунтов.

— Спасибо за воспоминания, связанные с моим пребыванием в «Манчестер Юнайтед», — написал Депай на своей странице в твиттере. — Никогда не забуду вашу поддержку. Надеюсь, «Лион» будет мной гордиться. Я готов принять вызов.

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«Лион» объявил о переходе Депая

Нападающий Мемфис Депай, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру во Франции.
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