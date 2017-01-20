Месси останется в Барселоне или уедет в Манчестер?

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Еще в середине ноября газета Marca опубликовала на первой полосе шокирующую новость: Лионель Месси летом якобы принял решение уйти из «Барселоны», уведомил о нем руководство клуба и наотрез отказывается продлевать контракт, истекающий 30 июня 2018 года. С тех пор каталонский клуб успел продлить соглашение с Луисом Суаресом, чуть раньше — с Неймаром, но официальных сообщений об оформлении нового договора с Месси все нет. Каталонская пресса со ссылкой на источники в руководстве «Барсы» объяснила это двумя причинами.

Первая. По новому контракту Месси должен стать самым высокооплачиваемым футболистом мира, и до подписания такого документа юристам «Барселоны» было необходимо проделать огромную работу, чтобы не нарушить правила финансового fair play. Ведь еще до продления контрактов с самыми высокооплачиваемыми южноамериканскими форвардами «Барселона» существенно опережала все европейские клубы по размерам затрат на зарплату футболистам.

Второй причиной, побуждающей «Барселону» не спешить с предоставлением Лионелю бумаг для подписей, считается давление общественности. Клуб стремится показать, что принимает решения не в спешке и не под давлением СМИ. Для этого надо дождаться момента, когда шум вокруг неподписанного контракта спадет. Достаточно вспомнить, что о продлении сотрудничества с Неймаром и Луисом Суаресом сообщалось абсолютно внезапно, без предварительных публичных обсуждений в СМИ. Между тем сейчас — самый пик уже третьей волны общественной дискуссии на тему Месси.

В четверг главные спортивные газеты Испании и Каталонии посвятили этой теме первые полосы, опубликовав совершенно противоположенные инсайды. «Ни предложения, ни плана», — таков заголовок газеты Marca. «Предложение неизбежно», — словно отвечает своим первополосным заголовком каталонская газета Sport. Она также утверждает, что «Барселона» собиралась предоставить Лионелю и его юристам бумаги для подписи на этой неделе, но решила отложить вопрос, чтобы не создалось впечатление, что переподписание осуществляется второпях. Желание «Барселоны» подавить слухи понятно: иначе клуб покажет всем, что на него можно успешно оказывать давление, и это обернется проблемами в будущем.

Marca, в свою очередь, заверяет, что «Барселона» играет с огнем, и уход 29-летнего аргентинца из каталонского клуба вполне возможен. Тем более, что «Манчестер Сити» предлагает за Лионеля 115 миллионов евро, и эту цену вполне можно увеличить — посредством торгов с «Сити» и другими потенциальными покупателями, включая китайские клубы.

Однако с этим публично не согласен Хорхе Месси, отец и агент Лионеля. «Нет опасности ухода Месси из «Барселоны», — заявил он.