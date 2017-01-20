«Лион» объявил о переходе Депая

Футболист успешно прошёл медицинское обследование и стал игроком «Лиона». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Презентация голландца запланирована на 16:45 по мск.



Детали контракта пока неизвестны. Ранее сообщалось, что у «Манчестер Юнайтед» будет право обратного выкупа футболиста. Мемфис Депай оставил два коротких сообщения в своём «твиттере».



«Я стал олимпийским львом. Надеюсь вы будете мной гордиться», — написал Депай.