«Лион» объявил о переходе Депая
Нападающий Мемфис Депай, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру во Франции.
Футболист успешно прошёл медицинское обследование и стал игроком «Лиона». Об этом сообщает
Детали контракта пока неизвестны. Ранее сообщалось, что у «Манчестер Юнайтед» будет право обратного выкупа футболиста. Мемфис Депай оставил два коротких сообщения в своём «твиттере».
«Я стал олимпийским львом. Надеюсь вы будете мной гордиться», — написал Депай.
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