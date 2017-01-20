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20 января 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Калинич отказался от перехода в китайский клуб, предлагавший ему € 12 млн в год

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич отверг предложение перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летний игрок может быть продан за € 45 млн, несмотря на то что в его пункте контракта стоит сумма отступных в размере € 50 млн.

Отмечалось, что по условиям договора хорватский игрок мог получить оклад в размере € 12 млн год, в то время как в составе итальянской команды он сейчас получает € 1,2 млн в год.

«Я останусь в “Фиорентине”, это моё решение. Я хочу продолжать играть в Италии, в клубе, в который я прибыл два года назад и где я чувствую себя хорошо. Вокруг моего перехода было большое давление. Пресса хочет избавиться от меня, но не “Фиорентина” и её болельщики. Я не знаю, что за предложение сделал “Тяньцзинь Цюаньцзянь” “Фиорентине”, но я решил остаться», — цитирует форварда Sportske Novosti.

Фиорентина
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