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20 января 2017, 15:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касерес не смог пройти медосмотр в «Трабзонспоре»

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес провалил медицинское обследование.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игрок сборной Уругвая согласовал условия личного контракта с турецким клубом, и ему оставалось лишь сдать все тесты, но медосмотр Касерес пройти не смог. Президент «Трабзонспора» заблокировал переход 29-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента.

Мартин Касерес покинул «Ювентус» летом 2016 года и с тех пор находится без команды. Ранее интерес к уругвайцу проявляли «Интер» и «Бешикташ».

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