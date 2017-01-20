Касерес не смог пройти медосмотр в «Трабзонспоре»

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Игрок сборной Уругвая согласовал условия личного контракта с турецким клубом, и ему оставалось лишь сдать все тесты, но медосмотр Касерес пройти не смог. Президент «Трабзонспора» заблокировал переход 29-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента.



Мартин Касерес покинул «Ювентус» летом 2016 года и с тех пор находится без команды. Ранее интерес к уругвайцу проявляли «Интер» и «Бешикташ».