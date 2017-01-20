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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28496199/
20 января 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Джейк Ливермор, имеющий опыт игры за сборную Англии, сменил «Халл» на «Вест Бромвич»

Полузащитник Джейк Ливермор перешел из «Халл Сити» в другой клуб английской футбольной премьер-лиги «Вест Бромвич», сообщается на официальном сайте «дроздов».

Контракт 27-летнего игрока с «Вест Бромвичем» рассчитан на 4,5 года.

Ливермор является воспитанником лондонского «Тоттенхэма», с 2007 года привлекался в основную команду «шпор». До 2014 года принадлежал «Тоттенхэму», но большую часть времени выступал за различные английские клубы на правах аренды. В 2014 году Ливермор перебрался в «Халл». В текущем сезоне футболист, способный сыграть как в полузащите, так и в обороне, провел 21 игру в английской премьер-лиге и забил один мяч.

В августе 2012 года Ливермор дебютировал за сборную Англии в товарищеской встрече с командой Италии. В том же году он вызывался на отборочные матчи чемпионата мира-2014, но на поле в футболке национальной команды больше не появлялся.

В 2015 году допинг-проба, взятая у Ливермора, дала положительный результат на кокаин. На тот момент главный тренер «Халла» Стив Брюс заступился за футболиста, заявив, что это произошло во время «темного периода» в жизни игрока, который был вызван смертью новорожденного ребенка. Футбольная ассоциация Англии (FA), приняв во внимание все обстоятельства, решила не наказывать полузащитника, которому грозила дисквалификация сроком до двух лет.

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