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20 января 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Стандард» объявил о переходе Марина, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник Рэзван Марин, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в Бельгии.

20-летний футболист, права на которого принадлежали «Вииторулу», подписал контракт со «Стандардом». Об этом сообщает пресс-служба клуба, однако на какой срок рассчитан договор, стороны умалчивают.

По неофициальным данным, контракт подписан до лета 2021 года. Румынский футболист обошёлся «Стандарду» в € 2,4 млн. Спортивный директор «Стандарда» Оливье Ренар прокомментировал переход игрока.

«Рэзван талантливый молодой футболист. Многие крупные клубы хотели заполучить его, но Рэзван выбрал наш проект. “Стандард” идеальная команда, чтобы помочь ему сделать шаг вперёд в карьере», — сказал Ренар.

Стандард Л
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