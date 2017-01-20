Футбольный сезон в Беларуси откроется 11 марта матчем за Суперкубок

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По предложению Совета клубов высшей лиги, исполком решил увеличить количество легионеров в клубах высшей лиги до пяти на поле и не ограничивать количество иностранных игроков в заявке на игру. Участники заседания согласовали цифровой календарь 27-го чемпионата Беларуси, а также подтвердили, что ротация между лигами останется прежней. Высшую лигу покинут команды, занявшие 15-е и 16-е места, а их заменят два лучших клуба из первой лиги национального первенства. Такова же ротация между первой и второй лигами.

Сумма заявочного взноса для участия в чемпионате Беларуси для клубов высшей лиги составит Br41,2 тыс., первой лиги — Br9,2 тыс., второй — Br2 тыс. За счет средств АБФФ клубам высшей лиги будет выделено по 40 официальных мячей чемпионата Беларуси «Красава-2017» производства Adidas. Клубам первой и второй лиг — по 40 мячей Brilliant Super фирмы Select.

Департамент по маркетингу АБФФ предложил показывать все матчи чемпионата Беларуси в интернете в формате HD. Этот вопрос исполком передал на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен специальный бизнес-план о создании ООО для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси по футболу.

Исполком принял решение провести очередную конференцию АБФФ 22 марта.