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20 января 2017, 15:18 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футбольный сезон в Беларуси откроется 11 марта матчем за Суперкубок

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный сезон в Беларуси откроется 11 марта матчем за Суперкубок между чемпионом страны борисовским БАТЭ и обладателем Кубка жодинским «Торпедо-БелАЗом». Чемпионат Беларуси стартует 1 апреля, а завершится 26 ноября. Такое решение принято сегодня исполнительным комитетом ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Сумма заявочного взноса для участия в чемпионате <span class=error>Беларуси</span> для клубов высшей лиги составит Br412 тыс. первой лиги — Br92 тыс. второй — Br2 тыс. Увеличить
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По предложению Совета клубов высшей лиги, исполком решил увеличить количество легионеров в клубах высшей лиги до пяти на поле и не ограничивать количество иностранных игроков в заявке на игру. Участники заседания согласовали цифровой календарь 27-го чемпионата Беларуси, а также подтвердили, что ротация между лигами останется прежней. Высшую лигу покинут команды, занявшие 15-е и 16-е места, а их заменят два лучших клуба из первой лиги национального первенства. Такова же ротация между первой и второй лигами.

Сумма заявочного взноса для участия в чемпионате Беларуси для клубов высшей лиги составит Br41,2 тыс., первой лиги — Br9,2 тыс., второй — Br2 тыс. За счет средств АБФФ клубам высшей лиги будет выделено по 40 официальных мячей чемпионата Беларуси «Красава-2017» производства Adidas. Клубам первой и второй лиг — по 40 мячей Brilliant Super фирмы Select.

Департамент по маркетингу АБФФ предложил показывать все матчи чемпионата Беларуси в интернете в формате HD. Этот вопрос исполком передал на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен специальный бизнес-план о создании ООО для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси по футболу.

Исполком принял решение провести очередную конференцию АБФФ 22 марта.

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