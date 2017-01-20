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20 января 2017, 15:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» сыграет с македонским клубом

Кызылординский «Кайсар» сыграет против македонского клуба «Пелистер», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Кызылординский <span class=error>Кайсар</span> сыграет против македонского клуба <span class=error>Пелистер</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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«Пелистер» представляет Вторую лигу Македонии. Лучшими достижениями клуба являются бронзовые медали в чемпионате Македонии в 2008 году, кубок Македонии в 2000 году, а также финал кубка Македонии в 1993 и 1994 годах.

В 2008 македонцы в квалификации Лиги Европы встречались с известным казахстанским болельщикам клубом — АПОЭЛ. По сумме двух матчей, киприоты прошли дальше — 1:0.

Товарищеская встреча с кызылординским «Кайсаром» пройдёт 3 февраля.

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