«Кайсар» сыграет с македонским клубом

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«Пелистер» представляет Вторую лигу Македонии. Лучшими достижениями клуба являются бронзовые медали в чемпионате Македонии в 2008 году, кубок Македонии в 2000 году, а также финал кубка Македонии в 1993 и 1994 годах.



В 2008 македонцы в квалификации Лиги Европы встречались с известным казахстанским болельщикам клубом — АПОЭЛ. По сумме двух матчей, киприоты прошли дальше — 1:0.



Товарищеская встреча с кызылординским «Кайсаром» пройдёт 3 февраля.