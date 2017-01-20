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20 января 2017, 15:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Торрес вошел в ТОП-5 самых дорогих футболистов КПЛ

Согласно данным сайта Transfermarkt.de, стоимость аргентинского новичка «Актобе» Хуана Мануэля Торреса составляет 2 миллиона евро, пишет Sports.kz.

Согласно данным сайта Transfermarkt.de стоимость аргентинского новичка <span class=error>Актобе</span> Хуана Мануэля <span class=error>Торреса</span> составляет 2 миллиона евро пишет Sports.kz. Увеличить
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Таким образом он стал одним из самых дорогих футболистов нашего чемпионата, в числе которых: Неманья Максимович «Астана» — 3 миллиона евро, Жерар Гоу и Герсон Асеведо «Кайрат» — 2,5, Розер Каньяс «Астана» — 2.

Торрес известен по выступлениям за аргентинские «Расинг Клаб» и «Атлетико Сан-Лоренсо де Альмагро», после которых провел четыре сезона в харьковском «Металлисте». Далее футболист вернулся в Аргентину, за два сезона в клубах «Чако Фор Эвер» и «Чакарита Хуниорс», он провел пять матчей.

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