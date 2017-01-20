Торрес вошел в ТОП-5 самых дорогих футболистов КПЛ
Согласно данным сайта Transfermarkt.de, стоимость аргентинского новичка «Актобе» Хуана Мануэля Торреса составляет 2 миллиона евро, пишет Sports.kz.
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Таким образом он стал одним из самых дорогих футболистов нашего чемпионата, в числе которых: Неманья Максимович «Астана» — 3 миллиона евро, Жерар Гоу и Герсон Асеведо «Кайрат» — 2,5, Розер Каньяс «Астана» — 2.
Торрес известен по выступлениям за аргентинские «Расинг Клаб» и «Атлетико
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