Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28495646/
20 января 2017, 15:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» подписал Торреса

31-летний аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес оформил отношения с «Актобе», сообщает Sports.kz.

31-летний аргентинский полузащитник Хуан Мануэль <span class=error>Торрес</span> оформил отношения с <span class=error>Актобе</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Чако Торрес подписал с ФК “Актобе”», — написал в своем Instagram агент футболиста украинец Максим Карагодин, прикрепив фото с момента заключения контракта.

Торрес известен по выступлениям за аргентинские «Расинг Клаб» и «Атлетико Сан-Лоренсо де Альмагро», после которых провел четыре сезона в харьковском «Металлисте». Далее футболист вернулся в Аргентину, за два сезона в клубах «Чако Фор Эвер» и «Чакарита Хуниорс», он провел пять матчей.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Юбэнк-младший решил открыть людям правду про Головкина

Уорд и Хан навестили Джейкобса при подготовке к бою с Головкиным

Непобежденный американец тренируется с Головкиным