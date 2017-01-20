«Актобе» подписал Торреса
31-летний аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес оформил отношения с «Актобе», сообщает Sports.kz.
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«Чако Торрес подписал с ФК “Актобе”», — написал в своем Instagram агент футболиста украинец Максим Карагодин, прикрепив фото с момента заключения контракта.
Торрес известен по выступлениям за аргентинские «Расинг Клаб» и «Атлетико
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