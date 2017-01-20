Фонд Руни распределил £ 1,2 млн по нескольким детским больницам Манчестера
В августе 2016 года на «Олд Траффорд» состоялся благотворительный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», организованный в честь 12-летия выступления Уэйна Руни за «МЮ».
Вырученные от продажи билетов деньги должны были пойти в фонд Уэйна Руни и распределены по нескольким детским больницам Манчестера.
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«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на ту игру и сделали вечер особенным. Мы собрали достаточно денег, чтобы помочь детям, которые находятся в неблагоприятном положении. Это имеет реальное значение для их жизни», — сказал Руни.
В 2017 год фонд Уэйна Руни планирует заработать и пожертвовать около £ 5 млн.
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