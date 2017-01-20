Лам думает о том, чтобы завершить карьеру по окончании сезона

Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.



«Лам думает о том, чтобы завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. В ближайшее время мы обсудим с ним этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Румменигге Bild.



По ходу нынешнего сезона будущее Лама в «Баварии» в немецких СМИ обсуждалось неоднократно. В частности, говорилось о том, что он может стать спортивным директором «Баварии». Действующий контракт игрока с клубом в силе до лета 2018 года.