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20 января 2017, 13:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лам думает о том, чтобы завершить карьеру по окончании сезона

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам может по окончании нынешнего сезона повесить бутсы на гвоздь.

Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.

«Лам думает о том, чтобы завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. В ближайшее время мы обсудим с ним этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Румменигге Bild.

По ходу нынешнего сезона будущее Лама в «Баварии» в немецких СМИ обсуждалось неоднократно. В частности, говорилось о том, что он может стать спортивным директором «Баварии». Действующий контракт игрока с клубом в силе до лета 2018 года.

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