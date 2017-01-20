ПСВ получит € 600 тыс. в случае перехода Депая из «МЮ» в «Лион»
Бывший клуб Мемфиса Депая ПСВ заработает € 600 тыс. в случае перехода нападающего в «Лион». Футболист, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», уже находится во Франции.
Как сообщает Mirror со ссылкой на голландские СМИ, «Лион» заплатит «Манчестер Юнайтед» € 16,5 млн, но в будущем эта сумма может возрасти до € 24,5 млн, в зависимости от того, как Депай будет играть во Франции.
Ранее появилась информация, что у «Манчестер Юнайтед» есть право обратного выкупа Депая.
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