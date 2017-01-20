Хитцфельд призвал болельщиков «Баварии» проникнуться терпением к Саншешу
Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд призвал болельщиков команды проникнуться терпением к полузащитнику команды Ренату Саншешу.
Футболист, которому сейчас 19 лет, был приобретён перед стартом сезона у лиссабонской «Бенфики» за € 35 млн.
«Нельзя постоянно упоминать сумму, за которую был приобретён Саншеш. “Бавария” заплатила за него такие деньги, зная, что через
По итогам 16 туров Бундеслиги Саншеш принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Голами и результативными передачами он не отметился.
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