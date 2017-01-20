Хитцфельд призвал болельщиков «Баварии» проникнуться терпением к Саншешу

Футболист, которому сейчас 19 лет, был приобретён перед стартом сезона у лиссабонской «Бенфики» за € 35 млн.



«Нельзя постоянно упоминать сумму, за которую был приобретён Саншеш. “Бавария” заплатила за него такие деньги, зная, что через один-два года он будет стоить вдвое дороже. Если ему, конечно, удастся прогрессировать. А я убеждён в том, что он преуспеет, поскольку игрок обладает классом. В случае с таким молодым игроком необходимо терпение. Он должен усвоить, что в “Баварии” футболистам предъявляют самые строгие требования», — цитирует Хитцфельда tz.



По итогам 16 туров Бундеслиги Саншеш принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Голами и результативными передачами он не отметился.