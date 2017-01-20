Эвра может остаться в «Ювентусе» до лета

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Контракт 35-летнего Эвра истекает летом 2017 года, и на его место «старая синьора» хочет приобрести защитника «Шальке-04» Зеада Колашинаца. Договор боснийца также действует до конца сезона-2016/17.



Если туринцы сохранят француза, то Эвра будет ценной заменой Алексу Сандро, но в такой ситуации летом «Ювентус» будет вынужден отпустить Патриса Эвра бесплатно.