Эвра может остаться в «Ювентусе» до лета
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, который был близок к переходу в «Кристал Пэлас», может остаться в Турине до лета.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт 35-летнего Эвра истекает летом 2017 года, и на его место «старая синьора» хочет приобрести защитника «Шальке-04» Зеада Колашинаца. Договор боснийца также действует до конца сезона-2016/17.
Если туринцы сохранят француза, то Эвра будет ценной заменой Алексу Сандро, но в такой ситуации летом «Ювентус» будет вынужден отпустить Патриса Эвра бесплатно.
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