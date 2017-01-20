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20 января 2017, 12:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эвра может остаться в «Ювентусе» до лета

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, который был близок к переходу в «Кристал Пэлас», может остаться в Турине до лета.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 35-летнего Эвра истекает летом 2017 года, и на его место «старая синьора» хочет приобрести защитника «Шальке-04» Зеада Колашинаца. Договор боснийца также действует до конца сезона-2016/17.

Если туринцы сохранят француза, то Эвра будет ценной заменой Алексу Сандро, но в такой ситуации летом «Ювентус» будет вынужден отпустить Патриса Эвра бесплатно.

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