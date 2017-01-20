Адебайор не понимает, почему у него плохая репутация в Англии

За «Пэлас» на его счету 15 игр, в которых он забил один мяч, за «Арсенал» — 62 гола в 142 встречах, за «Тоттенхэм» — 42 гола в 113 матчах.

— У меня плохая репутация в Англии, и я не знаю почему, — цитирует The Guardian Адебайора. — 90 процентов людей, с которыми я играл, говорили, что я хороший человек. Другие скажут, что очень скромный, и только пресса будет говорить о моей карьере все, что пожелает. Очень много негатива. Вы меня хорошо знаете — я люблю Англию и ее чемпионат. Так что найду способ вернуться. Хочется вновь поиграть на таком высоком уровне. Если не выйдет, я постараюсь найти команду для себя в другом месте — хочется получать удовольствие и играть в футбол. Так что если мне что-нибудь предложат — я соглашусь.